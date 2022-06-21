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Лидер правящей партии Качиньский ушел из правительства Польши

Лидер правящей партии Качиньский ушел из правительства Польши

Киев • УНН

 • 187777 просмотра

КИЕВ. 21 июня. УНН. Лидер польской правящей партии «Право и справедливость» (ПиС) Ярослав Качиньский покинул пост вице-премьера правительства Польши, пишет УНН со ссылкой на Польское радио.

В этой должности его заменит министр национальной обороны Мариуш Блащак.

Датали

Ярослав Качиньский сказал в эфире Польского радио, что на его решение об уходе из правительства повлияла война россии против Украины, а также перспектива парламентских выборов в Польше, намеченных на осень 2023 года. «Сегодня ход войны таков, что неизвестно, когда она закончится. С другой стороны, примерно известно, когда у нас будут выборы. Поэтому я должен выбирать, и этот выбор я сделал», - подчеркнул лидер ПиС.

После выхода из правительства Ярослав Качиньский намерен сосредоточиться на партийных делах, прежде всего, подготовке к предстоящим парламентским выборам.

Глава администрации премьер-министра Польши Михал Дворчик заявил, что уход из равительства Ярослава Качиньского не является неожиданностью, поскольку это было раньше запланировано. «В перспективе нас ждут парламентские выборы, затем выборы в местные органы власти, и еще европейские выборы. В этой ситуации Ярослав Качиньский как лидер политической формации решил сконцентрироваться на укреплении партии, лидером которой он является», - отметил министр Михал Дворчик.

Справка

73-летний Ярослав Качиньский является братом президента Польши в 2005-2010 годах, Леха Качиньского, погибшего в Смоленской авиакатастрофе 10 апреля 2010 года.

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