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Лідер правлячої партії Качинський пішов із уряду Польщі

Лідер правлячої партії Качинський пішов із уряду Польщі

Київ • УНН

 • 187778 перегляди

КИЇВ. 21 червня. УНН. Лідер польської правлячої партії «Право та справедливість» (ПіС) Ярослав Качинський залишив посаду віце-прем'єра уряду Польщі, пише УНН з посиланням на Польське радіо.

На цій посаді його замінить міністр національної оборони Маріуш Блащак.

Даталі

Ярослав Качинський сказав в ефірі Польського радіо, що на його рішення про звільнення з уряду вплинула війна росії проти України, а також перспектива парламентських виборів у Польщі, намічених на осінь 2023 року. «Сьогодні хід війни такий, що невідомо, коли вона закінчиться. З іншого боку, приблизно відомо, коли у нас будуть вибори. Тому я мав обирати і цей вибір я зробив», - наголосив лідер ПіС.

Після виходу з уряду Ярослав Качинський має намір зосередитись на партійних справах, насамперед, підготовці до майбутніх парламентських виборів.

Глава адміністрації прем'єр-міністра Польщі Міхал Дворчик заявив, що звільнення з уряду Ярослава Качинського не є несподіванкою, оскільки це було раніше заплановано. «У перспективі на нас чекають парламентські вибори, потім вибори до місцевих органів влади, і ще європейських виборів. У цій ситуації Ярослав Качинський як лідер політичної формації вирішив сконцентруватися на зміцненні партії, якою лідером він є», - зазначив міністр Міхал Дворчик.

Довідково

73-річний Ярослав Качинський є братом президента Польщі у 2005-2010 роках, Леха Качинського, який загинув у Смоленській авіакатастрофі 10 квітня 2010 року.

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