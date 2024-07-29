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Уверен, что Украина пройдет эту зиму, имеем большой опыт балансировки энергосистемы - министр энергетики 27 июля 2024, 14:31 • 86111 просмотра