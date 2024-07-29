Яир Лапид призвал мировое сообщество осудить угрозы Эрдогана о возможном вторжении в Израиль.
Лидер оппозиции Израиля призывает осудить угрозы Эрдогана. Об этом сообщает The Times of Israel, передает УНН.
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Лидер израильской оппозиции Яир Лапид призвал мировое сообщество осудить угрозы президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о возможном вторжении в Израиль.
Президент Эрдоган снова болтает и бредит. Он представляет опасность для Ближнего Востока. Мир, и особенно члены НАТО, должны решительно осудить его возмутительные угрозы против Израиля и заставить его прекратить поддержку ХАМАС
Ердоган: Туреччина може увійти до Ізраїлю, як в Карабах та Лівію28 июля 2024, 19:44 • 30800 просмотров