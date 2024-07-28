Президент Турции Эрдоган заявил о готовности страны действовать в отношении Израиля так же решительно, как в Карабахе и Ливии.
Эрдоган заявляет, что Турция может войти в Израиль так же, как они "вошли в Карабах и Ливию". Об этом сообщает TRT Haber, передает УНН.
Детали
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своем последнем выступлении коснулся вопросов внешней политики страны и отношений с Израилем. Он подчеркнул важность силы и решительности в международных действиях, отметив, что Турция готова действовать так же решительно, как в Карабахе и Ливии.
Мы должны быть сильными, чтобы мы могли сделать эти шаги. Давайте сделаем эти шаги. Если мы не можем сегодня попрощаться с Израилем, то что мы можем сделать?
Президент также упомянул о прекращении торговли и отношений с Израилем, отметив, что один из лидеров, Махмуд Аббас, не смог выступить в турецком парламенте из-за определенных проблем.
Если несколько человек из вашей партии прошли сегодня в парламент, то благодаря нам, но они слишком слепы, чтобы это увидеть
Ердоган дав ляпаса хлопчику, який не захотів цілувати йому руку28 июля 2024, 12:19 • 20285 просмотров