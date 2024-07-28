Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дал пощечину маленькому мальчику, который не поцеловал ему руку во время официальной церемонии. Об этом пишет УНН со ссылкой на Halk.

Детали

Инцидент произошел накануне, во время церемонии открытия проекта защиты и обновления плато Айдер, общепровинциальной городской трансформации и строительства жилья «под ключ» на случай стихийных бедствий.

В сеть попало видео, где видно, как после выступления Эрдоган вручил семье ключи от нового дома. Первыми на сцену вышли двое детей из семьи.

Президент протянул руку, чтобы они поцеловали ее, однако один из мальчиков не сделал этого. В ответ Эрдоган дал ему пощечину. После того ребенок таки поцеловал ладонь, а турецкий лидер, как указывают СМИ, дал обоим детям карманные деньги.

Дополнение

А впрочем, это уже не впервые в сети появляются кадры, как Эрдоган бьет детей.

Ранее президент посетил соседей своей семьи в Ризе. Там он дал пощечину ребенку, который хотел, чтобы тот оставил подпись на футболке национальной сборной Турции.

К тому же, подобный инцидент произошел в 2021 году на открытии тоннеля Саларха в Ризе, тогда Эрдоган стучал по голове мальчика.

Также в прошлом году, он публично дал пощечину внуку, однако говорил, что «погладил его»