ЛГБТК-активисты Уганды бросают вызов новому закону против гомосексуализма

Детали

Десять человек и правозащитная организация подали петицию об отмене Закона о борьбе с гомосексуализмом, поскольку он криминализирует однополые отношения по согласию, сообщил Ричард Смит Лусимбо, один из заявителей во вторник по электронной почте из столицы Кампалы. Обжалование было подано после того, как президент Йовери Мусевени в понедельник подписал закон, который законодатели одобрили 2 мая.

Новый закон вызвал международную критику, в том числе со стороны госсекретаря США Энтони Блинкена, который заявил, что Соединенные Штаты рассмотрят возможность введения ограничений на поездки для официальных лиц Уганды за нарушение универсальных прав человека.

Напомним

Президент Уганды подписал закон о запрете гомосексуализма, поддержанный многими в этой восточноафриканской стране, но широко осужденный правозащитниками и людьми.