ЛГБТК-активісти Уганди кидають виклик новому закону проти гомосексуалізму

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Десять осіб і правозахисна організація подали петицію про скасування Закону про боротьбу з гомосексуалізмом, оскільки він криміналізує одностатеві стосунки за згодою, повідомив Річард Сміт Лусімбо, один із заявників у вівторок електронною поштою зі столиці Кампали. Оскарження було подано після того, як президент Йовері Мусевені в понеділок підписав закон, який законодавці схвалили 2 травня.

Новий закон викликав міжнародну критику, в тому числі з боку держсекретаря США Ентоні Блінкена, який заявив, що Сполучені Штати розглянуть можливість введення обмежень на поїздки для офіційних осіб Уганди за порушення універсальних прав людини.

Нагадаємо

Президент Уганди підписав закон про заборону гомосексуалізму, підтриманий багатьма у цій східноафриканській країні, але широко засуджений правозахисниками та людьми.