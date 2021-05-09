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Лейборист Садик Хан во второй раз переизбран на пост мэра Лондона

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 9 мая. УНН. Садик Хан от лейбористов переизбрался на второй срок на посту мэра Лондона, победив консервативного конкурента Шона Бейли. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВВС.

Детали

Он выиграл 55,2% голосов избирателей после участия во втором туре с Бейли, когда ни одному из них не удалось получить большинство в первом туре голосования.

Хан стал первым мусульманским мэром столицы ЕС, когда был впервые избран на эту должность в 2016 году.

Выступая в мэрии, он пообещал “напрячь все силы, чтобы помочь построить лучшее и светлое будущее для Лондона”. Сиана Берри из Партии зеленых заняла третье место, а Луиза Порритт от либерал-демократов — четвертое.

Хан считался фаворитом на протяжении всей кампании, и некоторые опросы прогнозировали, что он выиграет больше половины голосов в первом туре.

Ближайшим соперником Хана был Бейли, получившим 44,8% голосов в первом и втором турах и увеличил долю голосов консерваторов на 1,6%.

Выступая после объявления результатов, Хан сказал:

“Я всегда буду мэром для всех лондонцев, работая над улучшением жизни каждого человека в этом городе. Результаты выборов в Великобритании показывают, что наша страна и даже наш город по-прежнему глубоко разделены. Шрамы Брексита еще не зажили. Грубая культурная война еще больше отдаляет нас”.

Добавим

Выборы должны были пройти еще в мае прошлого года, но были отложены на год из-за пандемии коронавируса.

Справка

Садик Хан родился в 1970 году в Лондоне, в многодетной семье выходцев из Пакистана. В 2016 году Хан стал первым мусульманином, который занял пост мэра европейской столицы, а до этого — первым мусульманином среди членов британского кабинета министров: в 2008-2010 годах он поочередно занимал в лейбористском правительстве Гордона Брауна посты госминистра по делам общин и госминистра в министерстве транспорта.

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