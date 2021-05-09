Лейборист Садік Хан вдруге переобраний на пост мера Лондона
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. Садік Хан від лейбористів переобрався на другий термін на посту мера Лондона, перемігши консервативного конкурента Шона Бейлі. Про це інформує УНН з посиланням на ВВС.
Деталі
Він виграв 55,2% голосів виборців після участі в другому турі з Бейлі, коли жодному з них не вдалося отримати більшість в першому турі голосування.
Хан став першим мусульманським мером столиці ЄС, коли був вперше обраний на цю посаду в 2016 році.
Виступаючи в мерії, він пообіцяв “напружити всі сили, щоб допомогти побудувати краще і світле майбутнє для Лондона”. Сіан Беррі з Партії зелених посіла третє місце, а Луїза Поррітт від ліберал-демократів — четверте.
Хан вважався фаворитом протягом усієї кампанії, і деякі опитування прогнозували, що він виграє більше половини голосів у першому турі.
Найближчим суперником Хана був Бейлі, який отримав 44,8% голосів в першому і другому турах і збільшив частку голосів консерваторів на 1,6%.
Виступаючи після оголошення результатів, Хан сказав:
“Я завжди буду мером для всіх лондонців, працюючи над поліпшенням життя кожної людини в цьому місті. Результати виборів у Великій Британії показують, що наша країна і навіть наше місто як і раніше глибоко розділені. Шрами Брекзіту ще не зажили. Груба культурна війна ще більше віддаляє нас”.
Додамо
Вибори повинні були пройти ще в травні минулого року, але були відкладені на рік через пандемію коронавірусу.
Довідка
Садік Хан народився в 1970 році в Лондоні, в багатодітній родині вихідців з Пакистану. У 2016 році Хан став першим мусульманином, який зайняв пост мера європейської столиці, а до цього — першим мусульманином серед членів британського кабінету міністрів: в 2008-2010 роках він по черзі займав в лейбористському уряді Гордона Брауна пости держміністра у справах громад і держміністра в міністерстві транспорту .