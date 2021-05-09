Лейборист Садік Хан вдруге переобраний на пост мера Лондона

ukru
Ексклюзив
10:51 • 33292 перегляди

Які парфуми обрати навесні 2025: тренди та поради експерта

10:29 • 56125 перегляди

У Києві наземний громадський транспорт курсуватиме під час тривог

17 березня, 19:38 • 121199 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 163105 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 239627 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

17 березня, 13:49 • 181783 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
17 березня, 12:39 • 175445 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 188298 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 155090 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 160247 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
У Середземному морі агресор тримає 3 кораблі з 26 ракетами "Калібр"

У Середземному морі агресор тримає 3 кораблі з 26 ракетами "Калібр"

18 березня, 04:23 • 103184 перегляди
Трамп заявив про узгодження елементів мирної угоди перед розмовою з путіним

Трамп заявив про узгодження елементів мирної угоди перед розмовою з путіним

18 березня, 05:18 • 101522 перегляди
Втрати окупантів: ліквідовано понад 1500 військових та десятки одиниць техніки

Втрати окупантів: ліквідовано понад 1500 військових та десятки одиниць техніки

18 березня, 05:25 • 115269 перегляди
Україна закупила ще партію американського СПГ у Польщі на тлі атак рф - Нафтогаз

Україна закупила ще партію американського СПГ у Польщі на тлі атак рф - Нафтогаз

09:52 • 79936 перегляди
Зеленський здійснив поїздку до Львова

Зеленський здійснив поїздку до Львова

09:59 • 104735 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 239627 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 193077 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 288515 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 283794 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 410502 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 85623 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 91781 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 87516 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 109100 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

17 березня, 08:44 • 118459 перегляди
Актуальне
Лейборист Садік Хан вдруге переобраний на пост мера Лондона

Лейборист Садік Хан вдруге переобраний на пост мера Лондона

Київ • УНН

 • 21246 перегляди

КИЇВ. 9 травня. УНН. Садік Хан від лейбористів переобрався на другий термін на посту мера Лондона, перемігши консервативного конкурента Шона Бейлі. Про це інформує УНН з посиланням на ВВС.

Деталі

Він виграв 55,2% голосів виборців після участі в другому турі з Бейлі, коли жодному з них не вдалося отримати більшість в першому турі голосування.

Хан став першим мусульманським мером столиці ЄС, коли був вперше обраний на цю посаду в 2016 році.

Виступаючи в мерії, він пообіцяв “напружити всі сили, щоб допомогти побудувати краще і світле майбутнє для Лондона”. Сіан Беррі з Партії зелених посіла третє місце, а Луїза Поррітт від ліберал-демократів — четверте.

Хан вважався фаворитом протягом усієї кампанії, і деякі опитування прогнозували, що він виграє більше половини голосів у першому турі.

Найближчим суперником Хана був Бейлі, який отримав 44,8% голосів в першому і другому турах і збільшив частку голосів консерваторів на 1,6%.

Виступаючи після оголошення результатів, Хан сказав:

“Я завжди буду мером для всіх лондонців, працюючи над поліпшенням життя кожної людини в цьому місті. Результати виборів у Великій Британії показують, що наша країна і навіть наше місто як і раніше глибоко розділені. Шрами Брекзіту ще не зажили. Груба культурна війна ще більше віддаляє нас”.

Додамо

Вибори повинні були пройти ще в травні минулого року, але були відкладені на рік через пандемію коронавірусу.

Довідка

Садік Хан народився в 1970 році в Лондоні, в багатодітній родині вихідців з Пакистану. У 2016 році Хан став першим мусульманином, який зайняв пост мера європейської столиці, а до цього — першим мусульманином серед членів британського кабінету міністрів: в 2008-2010 роках він по черзі займав в лейбористському уряді Гордона Брауна пости держміністра у справах громад і держміністра в міністерстві транспорту .

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами