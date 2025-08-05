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Летний комфорт: какой будет погода в Украине 5 августа

Киев • УНН

 • 584 просмотра

5 августа в Украине ожидается переменная облачность, без осадков на большей части территории. Температура воздуха составит 24-29°C, на юге до 34°C, в Карпатах 18-23°C с небольшим дождем.

Летний комфорт: какой будет погода в Украине 5 августа

Во вторник, 5 августа, в Украине ожидается переменная облачность. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Детали

По информации синоптиков, на большей части территории страны осадков не предвидится.

Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура в южной части 30-34°; на остальной территории 24-29°. В Карпатах небольшой дождь, днем 18-23°

- говорится в сообщении.

В Киеве и области во вторник ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха - 26-28°.

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Вадим Хлюдзинский

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