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Всемирный день устриц и Международный день светофора: что еще отмечают 5 августа

Киев • УНН

 • 570 просмотра

5 августа отмечают несколько праздников, включая Всемирный день устриц, День свежего дыхания, День нижнего белья и Международный день светофора. Также в этот день начинается предпразднество Преображения Господня.

Всемирный день устриц и Международный день светофора: что еще отмечают 5 августа

Сегодня, 5 августа, отмечают Всемирный день устриц и Международный день светофора – неотъемлемого атрибута дорожного движения, которому исполнилось уже более 100 лет, пишет УНН.

Всемирный день устриц

5 августа в мире отмечают Всемирный день устриц – праздник, зародившийся в США как Национальный день и быстро набравший популярность в других странах. Устрицы сегодня считаются настоящим деликатесом, но еще в XVI–XVII веках во Франции и Великобритании их потребляли преимущественно бедняки.

Лишь в Италии этот моллюск был в фаворе аристократии – отчасти благодаря скандально известному Казанове, который, по легендам, ежедневно съедал на завтрак до 50 устриц. Эти моллюски известны не только своим вкусом. Их считают природными афродизиаками.

Сегодня насчитывается более 100 видов устриц, которые в основном названы в честь регионов, где их выращивают. Устрицы богаты витаминами A, C, D, B12 и микроэлементами. В ресторанах их обычно подают с лимоном, уксусом, солью или сливочным маслом.

День свежего дыхания

5 августа в мире отмечают День свежего дыхания – неофициальный праздник, призванный напомнить о важности гигиены полости рта. История этого дня тесно связана с появлением одного из самых известных средств по уходу за полостью рта – Листерина.

Впервые антисептик начали применять в стоматологии еще в 1895 году. Исследования показали его эффективность в уничтожении микробов, а уже в 1914-м Листерин стал первым продуктом, который можно было приобрести без рецепта. Его доступность быстро превратила средство в ежедневный элемент гигиены для миллионов людей.

Настоящий прорыв произошел в 1920-х, когда компания Listerine провела масштабную рекламную кампанию, впервые популяризировав термин "неприятный запах изо рта", который был представлен как барьер в общении и социальном взаимодействии. С того момента свежее дыхание стало не только вопросом гигиены, но и социального этикета.

День нижнего белья

Идея отмечать День нижнего белья появилась в США благодаря бренду Freshpair. В 2013 году в самом сердце Нью-Йорка, на Таймс-сквер, состоялся масштабный перформанс: более 800 человек вышли на улицу в одном белье, пытаясь установить рекорд Гиннесса. Несмотря на то, что рекорд не зафиксировали, событие получило широкий резонанс и дало старт необычному празднику, который ежегодно призывает людей быть смелее, креативнее и свободнее в самовыражении.

Сейчас День нижнего белья вышел далеко за рамки провокации. В этот день устраивают не только дефиле на Таймс-сквер, но и проводят социальные проекты, активно поддерживая тех, кто нуждается. Бренды и активисты проводят кампании в защиту прав человека и права на собственное тело, проходят интерактивные события и обустроены стильные фотозоны, создающие особую атмосферу.

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Международный день светофора

Сегодня, 5 августа, в мире отмечают День светофора – неотъемлемого атрибута дорожного движения. Именно в этот день, в 1914 году, жители американского Кливленда впервые увидели устройство, которое автоматически переключало цветные сигналы. Конструкция, автором которой считается Джейсон Хог, имела красный и зеленый свет. Впоследствии подобные светофоры появились еще в нескольких точках города.

Впрочем, первая попытка регулировать движение с помощью сигналов была сделана гораздо раньше. В 1868 году англичанин Джеймс Найт установил у здания британского парламента механический светофор со стрелками и газовым фонарем. Днем устройство подавало сигналы с помощью положения стрелок, а ночью – зеленым и красным светом. Но уже через год использование его было свернуто после взрыва газовой лампы, который привел к травмированию полицейского. Следующий прорыв произошел в 1910 году, когда американский инженер Эрнст Сиррин запатентовал автоматический светофор с надписями "Stop" и "Proceed". Вскоре появилась и электрическая версия с двумя цветами, которая стала основой для дальнейшего развития.

В 1920-х годах на улицах Нью-Йорка и Детройта установили первые трехцветные светофоры – с красным, желтым и зеленым сигналами. Эту систему разработали Джон Гарис и Уильям Потс. Именно она и до сих пор остается мировым стандартом.

Европа ввела светофоры несколько позже. В 1922 году они появились в Гамбурге и Париже, а в Великобритании – только в 1927-м. В Украине первые светофоры были установлены в 1936 году в Харькове.

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Предпраздник Преображения Господня

5 августа отмечают как предпраздник Преображения Господня – день, предшествующий одному из важнейших христианских праздников. В этот день заканчивают последние приготовления к празднику Преображения, которое в народе называют Яблочным Спасом.

Хозяйки готовят постные блюда, пекут пироги с яблоками, собирают корзины с медом, фруктами и виноградом, чтобы уже на следующий день освятить их в церкви. Урожай символизирует щедрость лета и благословение на новый этап.

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Алена Уткина

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