Всесвітній день устриць та Міжнародний день світлофора: що ще відзначають 5 серпня

Сьогодні, 5 серпня відзначають Всесвітній день устриць та Міжнародний день світлофора - невід’ємного атрибута дорожнього руху, якому виповнилося вже понад 100 років, пише УНН.

Всесвітній день устриць

5 серпня у світі відзначають Всесвітній день устриць - свято, що зародилося в США як Національний день і швидко набуло популярності в інших країнах. Устриці сьогодні вважаються справжнім делікатесом, але ще в XVI–XVII століттях у Франції та Великій Британії їх споживали переважно бідняки.

Лише в Італії цей молюск був у фаворі аристократії - частково завдяки скандально відомому Казанові, який, за легендами, щодня з’їдав на сніданок до 50 устриць. Ці молюски відомі не лише своїм смаком. Їх вважають природними афродизіаками.

Сьогодні налічують понад 100 видів устриць, які здебільшого названі на честь регіонів, де їх вирощують. Устриці багаті на вітаміни A, C, D, B12 та мікроелементи. У ресторанах їх зазвичай подають із лимоном, оцтом, сіллю або вершковим маслом.

День свіжого дихання

5 серпня у світі відзначають День свіжого дихання – неофіційне свято, покликане нагадати про важливість гігієни ротової порожнини. Історія цього дня тісно пов’язана з появою одного з найвідоміших засобів для догляду за ротовою порожниною - Лістеріна.

Уперше антисептик почали застосовувати в стоматології ще у 1895 році. Дослідження показали його ефективність у знищенні мікробів, а вже у 1914-му Лістерін став першим продуктом, який можна було придбати без рецепта. Його доступність швидко перетворила засіб на щоденний елемент гігієни для мільйонів людей.

Справжній прорив трапився в 1920-х, коли компанія Listerine провела масштабну рекламну кампанію, вперше популяризувавши термін "неприємний запах з рота", який було представлено як бар’єр у спілкуванні та соціальній взаємодії. Із того моменту свіже дихання стало не лише питанням гігієни, а й соціального етикету.

День спідньої білизни

Ідея відзначати День спідньої білизни з’явилася у США завдяки бренду Freshpair. У 2013 році в самому серці Нью-Йорка, на Таймс-сквер, відбувся масштабний перформанс: понад 800 людей вийшли на вулицю у самій білизні, намагаючись встановити рекорд Гіннеса. Попри те, що рекорд не зафіксували, подія отримала широкий розголос і дала старт незвичному святу, яке щороку закликає людей бути сміливішими, креативнішими та вільнішими у самовираженні.

Зараз День спідньої білизни вийшов далеко за рамки провокації. Цього дня влаштовують не тільки дефіле на Таймс-сквер, а й проводять соціальні проєкти, активно підтримуючи тих, хто потребує. Бренди й активісти проводять кампанії на захист прав людини та права на власне тіло, проходять інтерактивні події та облаштовані стильні фотозони, що створюють особливу атмосферу.

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Міжнародний день світлофора

Сьогодні, 5 серпня, у світі відзначають День світлофора - невід’ємного атрибуту дорожнього руху. Саме цього дня, у 1914 році, мешканці американського Клівленда вперше побачили пристрій, який автоматично перемикав кольорові сигнали. Конструкція, автором якої вважається Джейсон Хог, мала червоне та зелене світло. Згодом подібні світлофори з’явилися ще в кількох точках міста.

Втім, перша спроба регулювати рух за допомогою сигналів була зроблена набагато раніше. У 1868 році англієць Джеймс Найт встановив біля будівлі британського парламенту механічний світлофор зі стрілками та газовим ліхтарем. Вдень пристрій подавав сигнали за допомогою положення стрілок, а вночі - зеленим і червоним світлом. Але вже через рік використання його було згорнуто після вибуху газової лампи, який призвів до травмування поліцейського. Наступний прорив стався у 1910 році, коли американський інженер Ернст Сіррін запатентував автоматичний світлофор із написами "Stop" та "Proceed". Незабаром з’явилася й електрична версія з двома кольорами, яка стала основою для подальшого розвитку.

У 1920-х роках на вулицях Нью-Йорка та Детройта встановили перші триколірні світлофори - з червоним, жовтим і зеленим сигналами. Цю систему розробили Джон Гаріс і Вільям Потс. Саме вона й досі залишається світовим стандартом.

Європа запровадила світлофори дещо пізніше. У 1922 році вони з’явилися в Гамбурзі та Парижі, а у Великій Британії - тільки в 1927-му. В Україні перші світлофори було встановлено у 1936 році в Харкові.

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Передсвято Преображення Господнього

5 серпня відзначають як передсвято Преображення Господнього - день, що передує одному з найважливіших християнських свят. Цього дня закінчують останні приготування до свята Преображення, яке в народі називають Яблучним Спасом.

Господині готують пісні страви, печуть пироги з яблуками, збирають кошики з медом, фруктами й виноградом, щоби вже наступного дня освятити їх у церкві. Урожай символізує щедрість літа й благословення на новий етап.

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