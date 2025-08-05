Літній комфорт: якою буде погода в Україні 5 серпня
Київ • УНН
5 серпня в Україні очікується мінлива хмарність, без опадів на більшій частині території. Температура повітря становитиме 24-29°C, на півдні до 34°C, у Карпатах 18-23°C з невеликим дощем.
У вівторок, 5 серпня, в України очікується мінлива хмарність. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.
Деталі
За інформацією синоптиків, на більшості території країни опадів не передбачається.
Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура у південній частині 30-34°; на решті території 24-29°. В Карпатах невеликий дощ, вдень 18-23°
У Києві та області у вівторок очікується мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря - 26-28°.
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