"Лестер" разгромил "Уотфорд" и поднялся в верхнюю часть таблицы АПЛ

На 38-й минуте Онинье Ндиди вывел “лис” вперед. На исходе часа игры Рияд Марез удвоил преимущество хозяев. Все вопросы относительно победителя снял в концовке встречи Марк Олбрайтон — 3: 0.

“Я доволен результатом. Наша игра была не совсем хорошей, но все упирается в счет матча и в то, что мы снова не пропустили. Теперь математически мы в безопасности. Мы должны радоваться тому, чего сумели достичь. „Лестер“ сделал хорошее возвращение”, — рассказал наставник победителей Крейг Шекспир.

Отметим, что в турнирной таблице “Лестер” занимает 9-е место из 43 очками. “Уотфорд” потерпел третье поражение подряд и оказался на 15-м ступени команду Вальтера Мадзарри отделяет от зоны вылета 6 очков.

Добавим также, в следующем туре “Лестер” отправится в гости к “Манчестер Сити”, а “Уотфорд” на выезде будет противостоять “Эвертону”.