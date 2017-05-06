"Лестер" розгромив "Вотфорд" і піднявся у верхню частину таблиці АПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. На “Кінг Павер” арені чинні чемпіони Англії “Лестер” у поєдинку 36 туру АПЛ приймали гравців “Вотфорда”, повідомляє УНН з посиланням на сайт турніру.
На 38-й хвилині Оніньє Ндіді вивів “лисів” вперед. Під кінець години гри Ріяд Марез подвоїв перевагу господарів. Всі питання щодо переможця зняв у кінцівці зустрічі Марк Олбрайтон — 3:0.
“Я задоволений результатом. Наша гра була не зовсім гарною, але все впирається в рахунок матчу і в те, що ми знову не пропустили. Тепер математично ми в безпеці. Ми повинні радіти тому, чого зуміли досягти. „Лестер“ зробив гарне повернення”, — розповів наставник переможців Крейг Шекспір.
Відзначимо, що в турнірній таблиці “Лестер” посідає 9-те місце із 43 очками. “Вотфорд” зазнав третьої поспіль поразки і опинився на 15-му щаблі, команду Вальтера Мадзаррі відділяє від зони вильоту 6 очок.
Додамо також, в наступному турі “Лестер” відправиться у гості до “Манчестер Сіті”, а “Вотфорд” на виїзді протистоятиме “Евертону”.