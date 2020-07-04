"Лестер" прервал безвыигрышную серию в АПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июля. УНН. В матче 33-го тура Английской Премьер-лиги в гости к "Лестер Сити" посетил лондонский "Кристал Пэлас", сообщает корреспондент УНН.
На стадионе “Кинг Пауэр” команды не смогли отличиться до перерыва. Зато после отдыха “лисы” отличились трижды. Сначала точным после прострела партнера оказался нигериец Келечи Ихеаначо. Далее Джейми Варди воспользовался падением с мячом защитника соперников в собственной части штрафной — 2:0. Варди также поставил и точку во встрече в компенсированное время — 3:0.
Примечательно, что для “Лестера” сегодняшняя победа стала первой в последних четырех турах чемпионата Англии. В предыдущих трех матчах подопечные Брендана Роджерса потерпели одно поражение и дважды сыграли вничью — 58 очков и третью ступень в таблице. “Кристал Пэлас” проиграл третий раз подряд и с 42 пунктами идет 13-м.
Стоит отметить, что в другой баталии 33 тура “Манчестер Юнайтед” в результативной манере обыграл “Борнмут” — 5:2.