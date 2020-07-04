"Лестер" перервав безвиграшну серію в АПЛ

На стадіоні “Кінг Пауер” команди не змогли відзначитися до перерви. Натомість після відпочинку “лисиці” відзначилися тричі. Спочатку точним після прострілу партнеру виявився нігерієць Келечі Іхеаначо. Далі Джеймі Варді скористався падінням із м’ячем оборонця суперників у власній частині штрафної — 2:0. Варді також поставив і крапку у зустрічі в компенсований час — 3:0.

Примітно, що для “Лестера” сьогоднішня перемога стала першою в останніх чотирьох турах чемпіонату Англії. У попередніх трьох матчах підопічні Брендана Роджерса зазнали однієї поразки і двічі зіграли внічию — 58 очок та третій щабель в таблиці. “Крістал Пелас” програв утретє поспіль і з 42 пунктами йде 13-м.

Варто відзначити, що в іншій баталії 33 туру “Манчестер Юнайтед” у результативній манері обіграв “Борнмут” — 5:2.