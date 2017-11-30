Лень совершил четвертый дабл-дабл в сезоне НБА

Наш соотечественник появился со скамейки запасных в первой четверти и с первой попытки реализовал проход под кольцо. На старте следующего отрезка 5-й номер драфта 2013 оформил слэм-данк. Также украинец отлично поработал на щитах, собрав за первую половину 9 подборов.

Второй выход по замене Леня ознаменовался эффектным добиванием мяча сверху, а затем еще одним слэм-данком. В заключительной 12-минутке действия нашего центрового позволили оторваться в счете и довести игру до победного — 104: 99.

В итоге украинец получил 29:15 минуты игрового времени за который сделал дабл-дабл, повторил сезонный рекорд по количеству подборов — 13 очков (6/10 двухочковые, 1/2 штрафные) + 18 подборов, и 1 передача.

Примечательно, что накануне поединка с “Буллс” Лень проявлял недовольство своим игровым временем, ведь центровой не появлялся на паркете в 2-х из последних 4-х поединков.

Стоит отметить, что “Санс” с 8 победами и 14 поражениями на 13 ступени Западной конференции. “Чикаго” имеет только 3 положительных результата и 16 проигранных матчей — последнее 15 место на Востоке.