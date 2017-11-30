Лень здійснив четвертий дабл-дабл в сезоні НБА

Наш співвітчизник з'явився з лави запасних у першій чверті та з першої спроби реалізував прохід під кільце. На старті наступного відрізку 5-й номер драфту 2013 року оформив слем-данк. Також українець відмінно попрацював на щитах, зібравши за першу половину 9 підбирань.

Другий вихід з заміни Леня ознаменувався ефектним добиванням м'яча згори, а згодом ще одним слем-данком. В заключній 12-хвилинці дії нашого центрового дозволили відірватися у рахунку та довести гру до переможного – 104:99.

У підсумку українець отримав 29:15 хвилини ігрового часу за який зробив дабл-дабл, повторив сезонний рекорд за кількістю підбирань – 13 очок (6/10 двоочкові, 1/2 штрафні) + 18 підбирань, і 1 передача.

Примітно, що напередодні поєдинку з "Буллс" Лень виявляв незадоволеність своїм ігровим часом, адже центровий не з'являвся на паркеті в 2-х із останніх 4-х поєдинків.

Варто відзначити, що "Санс" з 8 звитягами і 14 поразками на 13 щаблі Західної конференції. "Чикаго" має тільки 3 позитивних результати і 16 програних матчів – останнє 15 місце на Сході.