Лекции по урбанистике стартуют в Виннице

Целью проекта "Школа урбанистики" Urban future "является формирование видения креативных изменений урбанистических сред города, перспективных для развития. Проект является практическим исследованием территорий города Москвы участниками проекта, на основе полученного теоретического материала изложенного международными и украинскими экспертами.

Результатом станет экспозиция в здании Винницкой областной организации Национального союза архитекторов в ноябре 2016 года.

Она будет составлена ​​из футуристических урбанистических проектов, созданных участниками после проведения "школы". После окончания проекта планируется организация публичных обсуждений.