Лекції з урбаністики стартують у Вінниці
Київ • УНН
ВІННИЦЯ-КИЇВ. 25 жовтня. УНН. У Вінниці з 25 по 29 жовтня відбудеться серія лекцій ворк-шопів з урбаністики в межах проекту “Школа урбаністики “Urban future”, повідомляє УНН-Центр із посиланням на прес-службі міської ради.
Метою проекту “Школа урбаністики “Urban future” є формування бачення креативних змін урбаністичних середовищ міста, перспективних для розвитку. Проект є практичним дослідженням територій міста Вінниці учасниками проекту, на основі отриманого теоретичного матеріалу викладеного міжнародними та українськими експертами.
Результатом стане експозиція в будівлі Вінницької обласної організації Національної спілки архітекторів в листопаді 2016 року.
Вона буде складена з футуристичних урбаністичних проектів, створених учасниками після проведення “школи”. Після закінчення проекту планується організація публічних обговорень.