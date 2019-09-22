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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 52495 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 110280 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 102154 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 109297 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 119228 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 148036 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 148467 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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Lego посвятила конструктор юбилею сериала "Друзья"

Lego посвятила конструктор юбилею сериала "Друзья"

Киев  •  УНН

 • 35907 просмотра

КИЕВ. 22 сентября. УНН. Компания Lego к юбилею известного американского сериала "Друзья" выпустила новый конструктор. Об этом компания сообщила на своей странице в Facebook, передает УНН.

"25 лет назад мы впервые встретили некоторых очень особенных людей. С юбилеем!" - говорится в сообщении.

Набор называется The Central Perk Coffee of Friends, в него входят фигурки героев сериала и кафе, в котором друзья обычно отдыхали.

Так, набор состоит из 7 фигурок и 1719 деталей. Кроме персонажей, в него входит диван на троих, кресло у журнального столика, барная стойка с кофейной машиной, чашками и едой.

Напомним, Lego анонсировала выпуск набора фигурок, посвященный женщинам, которые работали для космического агентства NASA.

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