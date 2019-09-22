Lego посвятила конструктор юбилею сериала "Друзья"

"25 лет назад мы впервые встретили некоторых очень особенных людей. С юбилеем!" - говорится в сообщении.

Набор называется The Central Perk Coffee of Friends, в него входят фигурки героев сериала и кафе, в котором друзья обычно отдыхали.

Так, набор состоит из 7 фигурок и 1719 деталей. Кроме персонажей, в него входит диван на троих, кресло у журнального столика, барная стойка с кофейной машиной, чашками и едой.

Напомним, Lego анонсировала выпуск набора фигурок, посвященный женщинам, которые работали для космического агентства NASA.