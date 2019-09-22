Lego присвятила конструктор ювілею серіалу "Друзі"
Київ • УНН
КИЇВ. 22 вересня. УНН. Компанія Lego до ювілею відомого американського серіалу "Друзі" випустила новий конструктор. Про це компанія повідомила на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"25 років тому ми вперше зустріли деяких дуже особливих людей. З ювілеєм!" - сказано у повідомленні.
Набір називається The Central Perk Coffee of Friends, до нього входять фігурки героїв серіалу та кафе, у якому друзі зазвичай відпочивали.
Так, набір складається з 7 фігурок та 1719 деталей. Окрім персонажів, до нього входить диван на трьох, крісло біля журнального столика, барна стійка з кавовою машиною, чашками та їжею.
Нагадаємо, Lego анонсувала випуск набору фігурок, присвячений жінкам, які працювали для космічного агентства NASA.