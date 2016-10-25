Легковое авто врезалось в блок-пост в Запорожье

В результате столкновения травмы получили два человека. 50-летний мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму и от госпитализации отказался. 29-летний водитель автомобиля доставлен в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом грудной клетки и закрытым переломом ребер.

Напомним, как сообщал УНН, смертельное ДТП с участием пешехода произошло в Киеве.