Легковое авто врезалось в блок-пост в Запорожье
Киев • УНН
ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 25 октября. УНН. Легковое авто вчера вечером врезалось в бетонный блок на блок-посту в Запорожье в районе с. Новоалександровка Запорожского района, есть пострадавшие. Об этом корреспонденту УНН сообщил председатель профсоюза работников скорой помощи Запорожья Анатолий Сидоренко.
В результате столкновения травмы получили два человека. 50-летний мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму и от госпитализации отказался. 29-летний водитель автомобиля доставлен в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом грудной клетки и закрытым переломом ребер.
Напомним, как сообщал УНН, смертельное ДТП с участием пешехода произошло в Киеве.