Легкове авто врізалось в блок-пост на Запоріжжі
Київ • УНН
ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Легкове авто вчора ввечері врізалось в бетонний блок на блок-пост на Запоріжжі у районі с. Новоолександрівка Запорізького району, є постраждалі. Про це кореспонденту УНН повідомив голова профспілки працівників швидкої допомоги Запоріжжя Анатолій Сидоренко.
Внаслідок зіткнення травми отримали два чоловіки. 50-річний чоловік отримав закриту черепно-мозкову травму та від госпіталізації відмовився. 29-річного водія автівки доставлено до лікарні з закритою черепно-мозковою травмою, забоєм грудної клітини та закритим переламом ребер.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, смертельна ДТП за участю пішохода сталася у Києві.