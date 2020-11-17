Легионер "Динамо" заразился коронавирусом перед матчем Лиги наций

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КИЕВ. 17 ноября. УНН. Перед матчем сборной Люксембурга с Азербайджаном в Лиге наций у двух игроков люксембуржцев выявлено коронавирус, сообщает УНН со ссылкой "Tagelblatt".

Положительный тест на коронавирус получил вингер киевского "Динамо" Жерсон Родригес. Кроме него, коронавирус обнаружили и у вратаря Энтони Мориса.

После положительных тестов обоих игроков сразу отправили на самоизоляцию. Оба спортсмена будут пропускать матч, который запланирован на сегодня. Остальные игроки сборной Люксембурга сдали негативные тесты.

Добавим, что Люксембург претендует на повышение в Лиге наций в дивизион В, и перед решающим туром отстает лишь на один балл от Черногории (9 против 10).

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