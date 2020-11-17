Легіонер "Динамо" заразився коронавірусом перед матчем Ліги націй

Позитивний тест на коронавірус отримав вінгер київського "Динамо" Жерсон Родрігес. Окрім нього, коронавірус виявили і у воротаря Ентоні Моріса.

Після позитивних тестів обох гравців одразу відправили на самоізоляцію. Обидва спортсмени пропускатимуть матч, який запланований на сьогодні. Решта гравців збірної Люксембургу здали негативні тести.

Додамо, що Люксембург претендує на підвищення у Лізі націй до дивізіону В, і перед вирішальним туром відстає лише на один бал від Чорногорії (9 проти 10).