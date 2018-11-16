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Легендарный нападающий Руни провел прощальный матч за сборную Англии

Легендарный нападающий Руни провел прощальный матч за сборную Англии

Киев  •  УНН

 • 11772 просмотра

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Бывший форвард "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни провел заключительный матч карьеры в составе сборной Англии, информирует УНН со ссылкой на Федерацию английского футбола.

В контрольной домашней встрече против США Руни появился на поле на 58 минуте по замене, но не сумел отличиться.

Сам матч проходил в честь английского нападающего американского клуба “Ди Си Юнайтед” и в поддержку его благотворительного фонда. Также англичане выступали в футболках со специальными патчами на рукавах в честь Руни.

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“Спасибо болельщикам сборной Англии за поддержку сегодня и в течение многих лет, я очень благодарен. Путешествие, которое я никогда не забуду”, — говорится в записи Руни в его Twitter.

Примечательно, что матч закончился уверенной победой англичан 3:0.

Добавим также, Руни является лучшим бомбардиром сборной Англии. Он забил 53 гола в 120 матчах и также занимает второе место по количеству игр.

Справка: Уэйн Марк Руни — английский футболист, нападающий “Ди Си Юнайтед”. Младший брат Уэйна Руни, Джон Руни, также футболист.

Родился футболист 24 октября 1985 в Ливерпуле.

С 10-летнего возраста выступал за молодежную академию “Эвертона”, а в 2002 году дебютировал в основном составе “ирисок”. Проведя два года в основе мерсисайдского клуба, летом 2004 года перешел в “Манчестер Юнайтед” за 25,6 млн фунтов.

В 2003-2018 годах выступал за сборную Англии. Является самым молодым игроком, забившим гол за сборную Англии. Сыграл на трех чемпионатах Европы (2004, 2012 и 2016) и трех чемпионатах мира (2006, 2010 и 2014).

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