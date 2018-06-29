П'ятикратний чемпіон Англії Руні перейшов до клубу з США
Київ • УНН
КИЇВ. 29 червня. УНН. Клуб американської “МЛС” “Ді Сі Юнайтед”, який базується у Вашингтоні, оголосив про перехід форварда “Евертона” Уейна Руні, повідомляє УНН з посиланням на сайти команд.
Перехід буде остаточно оформлено 10 липня, коли в “МЛС” відкриється трансферне вікно. Інші деталі переходу 32-річного гравця не розголошуються.
Англійський нападник почав свою професійну кар’єру на дорослому рівні в “Евертоні”, а в 2004 році перейшов в “Манчестер Юнайтед”, за який виступав до вересня 2017 року.
Граючи за “Манчестер Юнайтед”, Руні став п’ятикратним чемпіоном Англії, 4-кратним володарем Суперкубку Англії, одного Кубку Англії, переможцем Ліги чемпіонів, Ліги Європи та Клубного чемпіонату світу.
Додамо, зо в крайній кампанії Руні відіграв у футболці “ірисок” 40 зустрічей — 11 голів і 3 асисти.