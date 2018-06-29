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Пятикратный чемпион Англии Руни перешел в клуб из США

Пятикратный чемпион Англии Руни перешел в клуб из США

Киев  •  УНН

 • 12555 просмотра

КИЕВ. 29 июня. УНН. Клуб американской “МЛС” “Ди Си Юнайтед”, который базируется в Вашингтоне, объявил о переходе форварда “Эвертона” Уэйна Руни, сообщает УНН со ссылкой на сайты команд.

Переход будет окончательно оформлено 10 июля, когда в “МЛС” откроется трансферное окно. Другие детали перехода 32-летнего игрока не разглашаются.

Английский нападающий начал свою профессиональную карьеру на взрослом уровне в “Эвертоне”, а в 2004 году перешел в “Манчестер Юнайтед”, за который выступал до сентября 2017 года.

Играя за “Манчестер Юнайтед” Руни стал пятикратным чемпионом Англии, 4-кратным обладателем Суперкубка Англии, одного Кубке Англии, победителем Лиги чемпионов, Лиги Европы и Клубного чемпионата мира.

Добавим, со крайней кампании Руни сыграл в футболке “ирисок” 40 встреч — 11 голов и 3 ассиста.

Украинские Национальные Новости

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