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Легендарний нападник Руні провів прощальний матч за збірну Англії

Легендарний нападник Руні провів прощальний матч за збірну Англії

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 листопада. УНН. Колишній форвард "Манчестер Юнайтед" Вейн Руні провів заключний матч кар'єри у складі збірної Англії, інформує УНН з посиланням на Федерацію англійського футболу.

У контрольній домашній зустрічі проти США Руні з’явився на полі на 58 хвилині із заміни, але не зумів відзначитися.

Сам матч проходив на честь англійського нападника американського клубу “Ді Сі Юнайтед” і на підтримку його благодійного фонду. Також англійці виступали у футболках із спеціальними патчами на рукавах на честь Руні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: П’ятикратний чемпіон Англії Руні перейшов до клубу з США

“Дякую вболівальникам збірної Англії за підтримку сьогодні і протягом багатьох років, я дуже вдячний. Подорож, яку я ніколи не забуду”, — йдеться у записі Руні у його Twitter.

Примітно, що матч закінчився впевненою звитягою англійців 3:0.

Додамо також, Руні є найкращим бомбардиром національної збірної Англії. Він забив 53 голи в 120 матчах і також займає друге місце за кількістю ігор.

Довідка: Вейн Марк Руні — англійський футболіст, нападник “Ді Сі Юнайтед”. Молодший брат Вейна Руні, Джон Руні, також футболіст.

Народився футболіст 24 жовтня 1985 року у Ліверпулі.

З 10-річного віку виступав за молодіжну академію “Евертона”, а в 2002 році дебютував в основному складі “ірисок”. Провівши два роки в основі мерсисайдського клубу, влітку 2004 року перейшов до “Манчестер Юнайтед” за 25,6 млн фунтів.

У 2003–2018 роках виступав за збірну Англії. Є наймолодшим гравцем, який забив гол за збірну Англії. Зіграв на трьох чемпіонатах Європи (2004, 2012 та 2016) і трьох чемпіонатах світу (2006, 2010 і 2014).

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