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Легендарный экс-футболист “Барселоны” Хави возглавил каталонский клуб

Киев • УНН

 • 22106 просмотра

КИЕВ. 6 ноября. УНН. Бывший полузащитник каталонской “Барселоны” Хави получил должность главного тренера испанского гранда, сообщает УНН со ссылкой на Instagram катарского КЛУБА “Аль-Садд”.

Легендарный экс-футболист “Барселоны” Хави возглавил каталонский клуб

Что известно

Боссы “Барселоны” согласились уплатить катарскому “Аль-Садду” клаусулу за Хави, ведь специалист до этого момента возглавлял катарский клуб.

Цитата

“Администрация „Аль-Садд“ согласилась отпустить Хави к „Барселоны“ после оплаты оговоренного в контракте пункта о досрочном покидании команды. Также договорились о сотрудничестве с "Барселоной" в будущем. Хави — важная часть истории „Аль-Садда“, и мы желаем ему успехов”, — сказано в обращении “Аль-Садда”.

Справка

41-Летний Хави с 2019 года тренирует “Аль-Садд”, в котором он завершил карьеру футболиста. В качестве тренера “Аль-Садда” Хави привел катарский клуб к золоту чемпионата Катара-2020/21, выиграл два Кубка и один Суперкубок страны.
С 1998 по 2015 год полузащитник выступал за “Барселону”, с которой стал восьмикратным чемпионом Испании и четыре раза выиграл Лигу чемпионов, а в целом получил 25 трофеев.

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