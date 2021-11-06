Легендарний екс-футболіст “Барселони” Хаві очолив каталонський клуб

Що відомо

Боси “Барселони” погодились сплатити катарському “Аль-Садду” клаусулу за Хаві, адже спеціаліст до цього моменту очолював катарський клуб.



Цитата

“Адміністрація „Аль-Садд“ погодилася відпустити Хаві до „Барселони“ після оплати обговореного у контракті пункту про дострокове покидання команди. Також домовилися про співпрацю із „Барселоною“ у майбутньому. Хаві — важлива частина історії „Аль-Садда“, і ми бажаємо йому успіхів”, — сказано у зверненні “Аль-Садда”.



Довідка

41-річний Хаві з 2019 року тренує “Аль-Садд”, в якому він завершив кар’єру футболіста. У якості тренера “Аль-Садда” Хаві привів катарський клуб до “золота” чемпіонату Катару-2020/21, виграв два Кубки та один Суперкубок країни.

З 1998 до 2015 року півзахисник виступав за “Барселону”, з якою став восьмиразовим чемпіоном Іспанії та чотири рази виграв Лігу чемпіонів, а загалом здобув 25 трофеїв.