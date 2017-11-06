Легендарный бренд “Коктебель” приглашает на праздник Джаза в Украине

Имя Алексея Когана уже много лет в Украине и за ее пределами ассоциируется у слушателей, зрителей и меломанов с джазовой музыкой. Этот музыкант верен лучшим традициям джаз-культуры. Его тембр голоса узнается с первых слов, а

манера исполнения и ведение концертов - стали настоящим брендом классического джаза.

Легендарный бренд “Коктебель”, почитающий лучшие традиции виноделия в Украине, выступил генеральным партнером мероприятия.

Специальным гостем концерта 10 ноября станет популярная американская фьюжн группа Spyro Gyra.

Концерт состоится в МЦКИ (Киев, ул. Небесной сотни, 1).

Более детальную информацию можно получить тут.

Справка УНН: Алексей Коган - известный радиожурналист, продюсер и арт-директор центра Jazz in Kiev, творческий куратор Alfa Jazz Fest (Leopolis).

С 1991 он провел более 10 тысяч радиопрограмм на радиостанциях Луч, Континент, Nostalgie, Supernova, Music Radio и радио Эра FM. Сейчас создает джазовые радиопередачи.

Бренд “Коктебель” - традиции производства напитков под этим брендом берут свое начало 1879 году. Основа производства коньяка и вина “Коктебель” - это в первую очередь классические рецептуры и преданность мастеров традициям виноделия. Производитель легендарных напитков “Коктебель” - компания Eastern Beverage Trading, признанная в этому году лидером алкогольной отрасли в Украине.