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Легендарний бренд "Коктебель" запрошує на свято Джазу в Україні

Легендарний бренд "Коктебель" запрошує на свято Джазу в Україні

Київ • УНН

 • 24363 перегляди

КИЇВ. 6 листопада. УНН. 10 листопада талановитий джазмен Олексій Коган і легендарний український бренд "Коктебель" запрошують цінителів традицій і справжньої музики на свято Джазу в Україні, передає УНН.

Ім'я Олексія Когана вже багато років в Україні та за її межами асоціюється у слухачів, глядачів і меломанів з джазовою музикою. Цей музикант вірний кращим традиціям джаз-культури. Його тембр голосу впізнається з перших слів, а манера виконання та ведення концертів - стали справжнім брендом класичного джазу.

Легендарний бренд "Коктебель", що почитає кращі традиції виноробства в Україні, виступив генеральним партнером заходу.

Спеціальним гостем концерту 10 листопада стане популярна американська фьюжн група Spyro Gyra.

Концерт відбудеться в МЦКМ (Київ, вул. Небесної сотні, 1).

Більш детальну інформацію можна отримати тут.

Довідка УНН: Олексій Коган - відомий радіожурналіст, продюсер і арт-директор центру Jazz in Kiev, творчий куратор Alfa Jazz Fest (Leopolis). З 1991 він провів більше 10 тисяч радіопрограм на радіостанціях Луч, Континент, Nostalgie, Supernova, Music Radio і радіо Ера FM. Зараз створює джазові радіопередачі.

Бренд "Коктебель" - традиції виробництва напоїв під цим брендом беруть свій початок 1879 році. Основа виробництва коньяку та вина "Коктебель" - це в першу чергу класичні рецептури і відданість майстрів традиціям виноробства. Виробник легендарних напоїв "Коктебель" - компанія Eastern Beverage Trading, визнана в цьому році лідером алкогольної галузі в Україні.

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