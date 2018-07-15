Легендарный боксер Пакьяо впервые за девять лет нокаутировал соперника

В Куала-Лумпуре 39-летний филиппинец имел на протяжении всего поединка преимущество над противником и отправлял его в нокдаун в 3 и 5 раундах. В седьмой трехминутке после апперкота от Пакьяо, противник упал на ринг и рефери остановил поединок, отдав досрочную победу филиппинцу.

Примечательно, что данная победа стала для Пакьяо 60-й при семи поражениях и двух ничейных результатах. У Маттиссе пятое поражение в 44 боях.

Заметим, что Пакьяо - первый и единственный боксер, который становился чемпионом мира в восьми весовых категориях. Сейчас он объединяет бокс и работу сенатора в парламенте Филиппин.

Напомним, промоутер чемпиона WBO и WBC в первом тяжелом весе Украинский Александра Усика - Александр Красюк признался, что финальный бой Всемирной суперсерии по боксу против россиянина Мурата Гассиева может не состояться.