Легендарный боксер Пакьяо впервые за девять лет нокаутировал соперника
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июля. УНН. Именитый филиппинский боксер Мэнни Пакьяо завоевал титул "регулярного" чемпиона мира по версии WBA в полусреднем весе в поединке против аргентинца Лукаса Маттиссе, сообщает УНН со ссылкой на ESPN.
В Куала-Лумпуре 39-летний филиппинец имел на протяжении всего поединка преимущество над противником и отправлял его в нокдаун в 3 и 5 раундах. В седьмой трехминутке после апперкота от Пакьяо, противник упал на ринг и рефери остановил поединок, отдав досрочную победу филиппинцу.
Примечательно, что данная победа стала для Пакьяо 60-й при семи поражениях и двух ничейных результатах. У Маттиссе пятое поражение в 44 боях.
Заметим, что Пакьяо - первый и единственный боксер, который становился чемпионом мира в восьми весовых категориях. Сейчас он объединяет бокс и работу сенатора в парламенте Филиппин.
Напомним, промоутер чемпиона WBO и WBC в первом тяжелом весе Украинский Александра Усика - Александр Красюк признался, что финальный бой Всемирной суперсерии по боксу против россиянина Мурата Гассиева может не состояться.