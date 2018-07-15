Легендарний боксер Пак'яо вперше за дев'ять років нокаутував суперника
Київ • УНН
КИЇВ. 15 липня. УНН. Іменитий філіппінський боксер Менні Пакьяо завоював титул "регулярного" чемпіона світу за версією WBA в напівсередній вазі у поєдинку проти аргентинця Лукаса Маттіссе, повідомляє УНН з посиланням на ESPN.
У Куала-Лумпурі 39-річний філіппінець мав протягом усього поєдинку перевагу над супротивником і відправляв його в нокдаун у 3 і 5 раундах. У сьомій трихвилинці після аперкоту від Пак'яо, супротивник впав на ринг і рефері зупинив двобій, віддавши дострокову перемогу філіппінцю.
Примітно, що дана звитяга стала для Пак'яо 60-ю при семи поразках і двох нічийних результатах. У Маттіссе п'ята поразка в 44 боях.
Зауважимо, що Пак'яо - перший і єдиний боксер, який ставав чемпіоном світу у восьми вагових категоріях. Зараз він поєднує бокс і роботу сенатора в парламенті Філіппін.
Нагадаємо, промоутер чемпіона WBO і WBC у першій важкій вазі українця Олександра Усика - Олександр Красюк зізнався, що фінальний бій Всесвітньої суперсерії з боксу проти росіянина Мурата Гассіева може не відбутися.