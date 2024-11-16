Легенда бокса Тайсон уступил 27-летнему блогеру
Киев • УНН
В 8-раундовом боксерском поединке в Арлингтоне 27-летний блогер Джейк Пол одержал победу над легендарным 58-летним Майком Тайсоном. Судьи единогласно присудили победу Полу со счетом 80-72, 79-73, 79-73.
В ночь на 16 ноября на арене AT&T Stadium в Арлингтоне, штат Техас, состоялся бой между легендарным боксером Майком Тайсоном и его противником, популярным блогером- Джейком Полом. Об этом сообщает «Спорт 24», пишет УНН.
Детали
Отмечается, что бой длился 8 раундов. Майк Тайсон вышел на ринг без лишней помпезности, тогда как его соперник выехал туда на машине.
Первые два раунда были более успешными для «Железного Майка», однако уже в третьем - Джейк Пол активизировался и сделал несколько мощных ударов. Тайсон пошатнулся, но смог устоять на ногах.
В четвертом раунде молодой боксер попал в печень Майка, но в целом ударов было немного - Пол пытался истощить 58-летнего легендарного спортсмена.
Хотя Джейк вел себя более инициативно и активно, было заметно, что ему не хватает навыков. В то же время «Железный Майк» заключительную часть боя преимущественно был в защите и не двигался на ринге.
«Пол мог легко нокаутировать легенду, однако не стал этого делать, вероятно, пожалев. В итоге единогласным решением судей победу одержал именно Джейк Пол - 80-72, 79-73, 79-73», - пишет издание.
Майк Тайсон дал пощечину боксеру-блогеру Джейку Полу на битве взглядов15 нояб. 2024, 08:59 • 100362 просмотра