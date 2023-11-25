лаврова пустят в Европу - правительство Северной Македонии разрешило пролет самолет страны-агрессора по своей территории

Делегация российского МИДа, в состав которой может войти и сергей лавров, скорее всего, примет участие в министерской встрече стран-членов ОБСЕ, которая запланирована на 30 ноября в столице Северной Македонии Скопье. Страна на несколько дней разрешила заход российского самолета в свое воздушное пространство. Об этом говорится в официальном сообщении правительства, пишет УНН.

Детали

Решение было принято на заседании правительства 24 ноября. Согласно ему, Северная Македония может временно отменить запрет на пролет российских самолетов.

Благодаря этому дополнению компетентные министерства иностранных дел и обороны смогут дополнительно принять решение о выдаче разрешения на пролет и посадку российского самолета во время тридцатой министерской встречи ОБСЕ в Скопье, в период с 29 ноября по 1 декабря 2023 года. - говорится в сообщении правительства Северной Македонии.

Контекст

Ранее сообщалось, что глава МИД рф сергей лавров изъявлял желание принять участие в министерской встрече стран-членов ОБСЕ.

Прошлогодняя встреча глав МИД стран-членов ОБСЕ проходила в Польше. Тогда kаврову отказали во въезде.

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