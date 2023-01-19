лавров заявил, что россия "отрезвит" НАТО и ЕС на фоне поддержки Киева

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"Надеюсь, что отрезвление наступит, - сказал лавров. - Мы сделаем все, чтобы наши коллеги из НАТО и Евросоюза как можно быстрее протрезвели".

Детали

Он говорил об этом во время визита в беларусь, которая на этой неделе проводит с россией воздушные учения - часть длинной серии совместных военных действий.

"У нас есть общая позиция относительно того, каких целей необходимо достичь и как сделать так, чтобы ни россии, ни беларуси не угрожали наши соседи - будь то Украина или кто-то еще", - заявил лавров в заявлении после встречи с президентом беларуси.

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Совместные авиационные учения начались в понедельник и продлятся до 1 февраля с использованием всех военных аэродромов беларуси. беларусь заявила, что они имеют сугубо оборонительный характер.

Украина неоднократно предупреждала о возможных нападениях с территории беларуси, а президент Владимир Зеленский на прошлой неделе заявил, что украинские силы должны быть готовы на границе.