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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ
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лавров заявив, що росія "протверезить" НАТО та ЄС на тлі підтримки Києва

Київ • УНН

 • 3732752 перегляди

КИЇВ. 19 січня. УНН. Міністр закордонних справ росії сергій лавров заявив у четвер, що Москва зробить усе можливе, щоб "протверезити" Європейський союз і НАТО, які він звинуватив у прагненні послабити та перемогти росію, пише УНН з посиланням на ТАРС.

лавров заявив, що росія "протверезить" НАТО та ЄС на тлі підтримки Києва

Цитата

"Сподіваюся, що протверезіння настане, - сказав лавров. - Ми зробимо все, щоб наші колеги з НАТО та Євросоюзу якнайшвидше протверезіли".

Деталі

Він говорив про це під час візиту до білорусі, яка цього тижня проводить з росією повітряні навчання - частину довгої серії спільних військових дій.

"У нас є спільна позиція щодо того, яких цілей необхідно досягти і як зробити так, щоб ні росії, ні білорусі не загрожували наші сусіди - чи то Україна, чи хтось ще", - заявив лавров у заяві після зустрічі з президентом білорусі.

Додамо

Спільні авіаційні навчання розпочалися у понеділок та триватимуть до 1 лютого з використанням усіх військових аеродромів білорусі. білорусь заявила, що вони мають суто оборонний характер.

Україна неодноразово попереджала про можливі напади з території білорусі, а президент Володимир Зеленський минулого тижня заявив, що українські сили мають бути готовими на кордоні.

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