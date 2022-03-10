Лавров заявил, что не собирался договариваться о прекращении огня на встрече с Кулебой

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"Я не удивлен, что господин Кулеба заявил о том, что не удалось договориться о прекращении огня. Здесь никто не собирался договариваться о прекращении огня. Все эти предложения и последовательность шагов хорошо известны украинской стороне", - заявил он.

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Перед встречей с Лавровым глава МИД Украины определил три основных вопроса, на которых планировал настаивать на трехсторонней встрече с Лавровым:

⁃ немедленное прекращение огня;

⁃ улучшение гуманитарной ситуации в Мариуполе, Харькове, Сумах, Волновахе и других украинских городах;

⁃ вывод российских войск с территории Украины.

Переговоры глав МИД Украины и России были сложными. Кулеба во время конференции по итогам заявил, что договориться о прекращении огня с российской стороной не удалось, условия агрессора остаются неизменными.