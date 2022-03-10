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Лавров заявив, що не збирався домовлятися про припинення вогню на зустрічі з Кулебою

Лавров заявив, що не збирався домовлятися про припинення вогню на зустрічі з Кулебою

Київ • УНН

 • 122095 перегляди

КИЇВ. 10 березня. УНН. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що на зустрічі із главою МЗС України Дмитром Кулебою в Анталії він не збирався домовлятися про режим припинення вогню. Про це він заявив на прес-конференції за підсумками переговорів, пише УНН.

Цитата

"Я не здивований, що пан Кулеба заявив про те, що не вдалося домовитися про припинення вогню. Тут ніхто не збирався домовлятися про припинення вогню. Усі ці пропозиції та послідовність кроків добре відомі українській стороні", - заявив він.

Додамо

Перед зустріччю з Лавровим глава МЗС України визначив три основні питання, на яких планував наполягати на тристоронній зустрічі з Лавровим:

⁃ негайне припинення вогню;

⁃ поліпшення гуманітарної ситуації в Маріуполі, Харкові, Сумах, Волновасі та інших українських містах;

⁃ виведення російських військ із території України.

Переговори глав МЗС України та Росії були складними. Кулеба під час конференції за підсумками заявив, що домовитися про припинення вогню з російською стороною не вдалося, умови агресора залишаються незмінними.

Українські Національні Новини

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