Лавров заявив, що не збирався домовлятися про припинення вогню на зустрічі з Кулебою
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що на зустрічі із главою МЗС України Дмитром Кулебою в Анталії він не збирався домовлятися про режим припинення вогню. Про це він заявив на прес-конференції за підсумками переговорів, пише УНН.
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"Я не здивований, що пан Кулеба заявив про те, що не вдалося домовитися про припинення вогню. Тут ніхто не збирався домовлятися про припинення вогню. Усі ці пропозиції та послідовність кроків добре відомі українській стороні", - заявив він.
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Перед зустріччю з Лавровим глава МЗС України визначив три основні питання, на яких планував наполягати на тристоронній зустрічі з Лавровим:
⁃ негайне припинення вогню;
⁃ поліпшення гуманітарної ситуації в Маріуполі, Харкові, Сумах, Волновасі та інших українських містах;
⁃ виведення російських військ із території України.
Переговори глав МЗС України та Росії були складними. Кулеба під час конференції за підсумками заявив, що домовитися про припинення вогню з російською стороною не вдалося, умови агресора залишаються незмінними.