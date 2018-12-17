Лавров: признав "Л/ДНР", Россия потеряет остальную Украину

"Вы хотите признать "ЛНР" и "ДНР"? А дальше? Потерять всю остальную Украину, оставить ее нацистам?", - сказал он в прямом эфире одной из российских радиостанций.

Глава МИД РФ заявил об "украинском режиме" и сказал, что он "имеет все черты нацистского и неонацистского".

Отвечая на вопрос о том, почему Москва не прекращает отношения с Киевом, Лавров подчеркнул: "У нас есть отношения с украинским государством, украинское государство - это гораздо больше и важнее для нас, чем тот режим, который оказался у власти...".

Как сообщал УНН, в МИД РФ считают, что украинская власть якобы планирует осуществить "вооруженную провокацию" на админчерте материковой Украины и оккупированного Крыма в конце декабря.