Лавров: визнавши "Л/ДНР", Росія втратить решту України
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Визнавши так звані "ЛНР" та "ДНР", Росія втратить відносини з рештою України. Таку заяву зробив у понеділок міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, відповідаючи на питання про те, чому Росія не визнає псевдоформування в ОРДЛО, передає УНН з посиланням на ТАСС.
"Ви хочете визнати "ЛНР" і "ДНР"? А далі? Втратити всю решту України, залишити її нацистам?", - сказав він в прямому ефірі однієї з російських радіостанцій.
Глава МЗС РФ заявив про "український режим" і сказав, що він "має всі риси нацистського і неонацистського".
Відповідаючи на питання про те, чому Москва не припиняє стосунки з Києвом, Лавров підкреслив: "Ми маємо відносини з українською державою, українська держава - це набагато більше і важливіше для нас, ніж той режим, який опинився при владі...".
Як повідомляв УНН, у МЗС РФ вважають, що українська влада нібито планує здійснити "збройну провокацію" на адмінмежі материкової України та окупованого Криму наприкінці грудня.