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Лавров: отказ Беларуси разместить у себя российскую военную базу - неприятный эпизод

Киев • УНН

 • 24820 просмотра

КИЕВ. 26 сентября. УНН. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал "неприятным эпизодом" отказ Беларуси разместить на своей территории российскую военную базу. Об этом он сказал в интервью изданию "Коммерсант", передает УНН.

Лавров: отказ Беларуси разместить у себя российскую военную базу - неприятный эпизод

"Это действительно неприятный эпизод", - сообщил Сергей Лавров.

Он также отметил, что по словам президента Александра Лукашенко, Беларусь - союзник России на все 100%.

"Но главное не форма, а содержание. А по содержанию президент Беларуси Александр Лукашенко неоднократно говорил, в том числе отвечая на вопрос о базе, что Беларусь - союзник России на все 100%, и беларуские вооруженные силы нужно рассматривать как защищающие наши общие интересы и нашу общую территорию", - сказал Лавров.

Глава российского МИД также отметил, что Беларусь и Россия имеют программу совместных действий по внешней политике.

"По внешней политике в чистом виде у нас есть программа совместных действий. Такого у нас больше ни с кем нет. В этом документе пунктуально и педантично расписаны те совместные шаги, которые мы будем делать", - заявил Сергей Лавров.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о подробностях короткого разговора между ним и главой министерства иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым.

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