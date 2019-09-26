Лавров: відмова Білорусі розмістити у себе російську військову базу - неприємний епізод
Київ • УНН
КИЇВ. 26 вересня. УНН. Міністр закордоних справ Росії Сергій Лавров назвав "неприємним епізодом" відмову Білорусі розмістити на своїй території російську військову базу. Про це він сказав в інтерв'ю виданню "Комерсант", передає УНН.
"Це дійсно неприємний епізод", - повідомив Сергій Лавров.
Він також наголосив, що за словами президента Олександра Лукашенка, Білорусь - союзник Росії на всі 100%.
"Але головне не форма, а зміст. А за змістом президент Білорусі Олександр Лукашенко неодноразово говорив, в тому числі відповідаючи на питання про базу, що Білорусь - союзник Росії на всі 100%, і що білоруські збройні сили потрібно розглядати як такі, що захищають наші спільні інтереси і нашу спільну територію" - сказав Лавров.
Очільник російського МЗС також відзначив, що Білорусь та Росія мають програму спільних дій за зовнішньою політикою.
"За зовнішньою політикою в чистому вигляді у нас є програма спільних дій. Такого у нас більше ні з ким немає. У цьому документі пунктуально і педантично розписані ті спільні кроки, які ми будемо робити" - заявив Сергій Лавров.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський розповів про подробиці короткої розмови між ним та очільником міністерства закордонних справ Російської Федерації Сергієм Лавровим.