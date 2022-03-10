Лавров назвал переговоры между Украиной и Россией в Беларуси безальтернативными

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"Мы сразу же обозначили, что эти контакты должны иметь добавленную стоимость, и что мы исходим из того, что они не будут использоваться для того. чтобы подменить или обесценить реальный главный переговорный трек, который развивается на белорусской территории на уровне двух делегаций. Сегодняшняя беседа подтвердила, что этот трек является безальтернативным", - подчеркнул Лавров.

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Лавров также подтвердил, что Россия осознанно разбомбила роддом в Мариуполе. Он думал, что там расположился полк “Азов”. Но вместо этого увидел кадры раненых рожениц, доказывающие обратное. В то же время глава российского МИДа назвал это “манипуляцией” СМИ.