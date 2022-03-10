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Лавров назвав переговори між Україною та Росією у Білорусі безальтернативними

Лавров назвав переговори між Україною та Росією у Білорусі безальтернативними

Київ • УНН

 • 95886 перегляди

КИЇВ. 10 березня. УНН. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров після зустрічі із главою українського МЗС Дмитром Кулебою в Анталії заявив про те, що переговори сторін у Білорусі не мають альтернативи. Цей формат залишається основним. Про це він заявив під час брифінгу за підсумками переговорів, пише УНН.

Цитата

"Ми одразу ж зазначили, що ці контакти мають мати додану вартість, і ми виходимо з того, що їх не використовуватимуть для того, щоб підмінити або знецінити реальний головний переговорний трек, який розвивається на білоруській території на рівні двох делегацій. Сьогоднішня бесіда підтвердила, що цей трек є безальтернативним", - наголосив Лавров.

Додамо

Лавров також підтвердив, що Росія свідомо розбомбила пологовий будинок у Маріуполі. Він думав, що там розташований полк "Азов". Але натомість побачив кадри поранених породіль, які доводять протилежне. Водночас глава російського МЗС назвав це “маніпуляцією” ЗМІ.

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