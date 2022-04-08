лавров: беларусь должна стать гарантом безопасности Украины

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"По требованию украинской стороны ее нейтральный, внеблоковый, неядерный статус должен сопровождаться гарантиями безопасности", - сказал Лавров.

"Мы предложили, чтобы республика беларусь, конечно, была среди таких стран-гарантов".

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Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что его государство должно быть одним из гарантов безопасности Украины после окончания войны.

По его словам, Украина сможет добиться прекращения огня "в определенный момент". Тогда возникнет потребность строить мир, и Франция готова стать одним из гарантов безопасности.

Президент Франции также готов продолжать звонить Путину, несмотря на бесперспективность этих переговоров. Итак, по мнению Макрона, Париж сохраняет за собой статус переговорщика.

Кроме того, он внимательно следит за гуманитарной ситуацией в Украине, в частности, в Мариуполе.