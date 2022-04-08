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лавров: беларусь должна стать гарантом безопасности Украины

Киев • УНН

 • 142818 просмотра

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Министр иностранных дел россии сергей лавров заявил в пятницу, что беларусь должна предоставить гарантии безопасности для Украины в будущем, как только Киев подтвердит свой нейтральный статус. Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters.

лавров: беларусь должна стать гарантом безопасности Украины

Цитата

"По требованию украинской стороны ее нейтральный, внеблоковый, неядерный статус должен сопровождаться гарантиями безопасности", - сказал Лавров.

"Мы предложили, чтобы республика беларусь, конечно, была среди таких стран-гарантов".

Добавим

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что его государство должно быть одним из гарантов безопасности Украины после окончания войны.

По его словам, Украина сможет добиться прекращения огня "в определенный момент". Тогда возникнет потребность строить мир, и Франция готова стать одним из гарантов безопасности.

Президент Франции также готов продолжать звонить Путину, несмотря на бесперспективность этих переговоров. Итак, по мнению Макрона, Париж сохраняет за собой статус переговорщика.

Кроме того, он внимательно следит за гуманитарной ситуацией в Украине, в частности, в Мариуполе.

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